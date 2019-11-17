Хованцев объяснил попадание Старых в состав сборной России на Кубок мира

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил некоторые несоответствия результатов отборочных стартов на тренировочном сборе в Тюмени и состава национальной команды на первые этапы Кубка мира. В частности, присутствие в сборной Ирины Старых, которая не проходила централизованную подготовку с командой.

«Что касается женщин, при определении состава учитывался тот факт, что на первом этапе Кубка мира будет много эстафет. Это важные очки для возвращения максимальной квоты. Поэтому и взяли Ирину Старых? Конечно. Она и в прошлом сезоне показала, что является надёжным эстафетным бойцом.

По замене Кирилла Стрельцова в составе на Кубок мира на Эдуарда Латыпова больших дебатов не было. Вопрос решался безболезненно и мирно. Во-первых, сам Кирилл сказал, что да, сначала лучше поехать на Кубок IBU. Плюс оттуда после Нового года, в случае успешного выступления, есть хорошие шансы попасть на Кубок мира. Это у нас заложено в критериях. А Латыпов был лидером по ходу в обеих отборочных гонках в Тюмени. В первом спринте он долго простоял на «стойке», возможно, стресс из-за первого старта. Во второй гонке Эдуард чувствовал себя уже увереннее.



Ждём ли медалей на первом этапе Кубка мира? Конечно, мы готовимся к тому, чтобы стремиться попасть в призёры. Я уже говорил, что в Эстерсунде будет немало эстафет. Возлагаем на них особые надежды. Плюс в личных стартах верим в Логинова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко», — приводит слова Хованцева «Тюменская арена».