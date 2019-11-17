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Источник: Глазырина не попала в сборную из-за пропуска допинг-тестов

Источник: Глазырина не попала в сборную из-за пропуска допинг-тестов
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не попала в состав сборной России по итогам контрольных стартов в Тюмени, хотя выполнила все условия для участия в гонках на Кубке IBU, из-за пропуска допинг-тестов, сообщает News.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, причиной невключения Глазыриной в состав могли стать два пропущенных допинг-теста в течение одного календарного года. После печально известного случая с Маргаритой Васильевой, стоившего женской сборной России квоты на сезон-2019/20, тренерский штаб сборной и руководство Союза биатлонистов России (СБР) просто не хотят рисковать.

Окончательно вопрос о составе сборной России на Кубок мира и Кубок IBU будет решён на заседании правления СБР 18 ноября.

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