Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал ситуацию с Глазыриной

Главный тренер сборной России по биатлону прокомме
Главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал ситуацию с Глазыриной
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал непопадание Екатерины Глазыриной в состав команды на стартовые этапы Кубка IBU, несмотря на результаты отборочных стартов.

«Что касается Екатерины Глазыриной, то мы приняли решение, что на Кубок IBU поедут молодые спортсмены, на перспективу. Глазырина будет участвовать во внутренних соревнованиях и если продолжит проявлять себя так же здорово, как в Тюмени, то после третьего этапа Кубка мира у неё появится шанс вернуться в основу», — приводят слова Хованцева «Известия».

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что Глазырина не была включена в состав сборной России, так как имеет два предупреждения в системе ADAMS за пропуски допинг-тестов.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Драчёв подтвердил информацию о пропуске допинг-тестов Глазыриной
В российском биатлоне громкий скандал. В сборную набрали по блату?
«Мне стыдно за такое решение», – даже у руководства Союза биатлонистов России пока нет объяснения происходящему.
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019