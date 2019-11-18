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Резцова — о Глазыриной: оставьте девчонку в покое, она страдала два года

Резцова — о Глазыриной: оставьте девчонку в покое, она страдала два года
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала непопадание Екатерины Глазыриной в состав сборной России на стартовые этапы Кубка IBU, несмотря на результаты отборочных стартов. Глазырина вернулась к соревнованиям, отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Странное решение по Глазыриной, не знаю, может быть, ей не могут простить какие-то старые обиды. Но это глупо. Оставьте девчонку в покое — она отбыла свою дисквалификацию, страдала два года. Для кого мы тогда проводим контрольные старты?

Я бы взяла её на Кубок IBU, и если бы у неё там не получилось, то отправила бы на российские старты. Это было бы честно", — приводят слова Резцовой «Известия».

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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