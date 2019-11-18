Резцова — о Глазыриной: оставьте девчонку в покое, она страдала два года

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала непопадание Екатерины Глазыриной в состав сборной России на стартовые этапы Кубка IBU, несмотря на результаты отборочных стартов. Глазырина вернулась к соревнованиям, отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
«Странное решение по Глазыриной, не знаю, может быть, ей не могут простить какие-то старые обиды. Но это глупо. Оставьте девчонку в покое — она отбыла свою дисквалификацию, страдала два года. Для кого мы тогда проводим контрольные старты?
Я бы взяла её на Кубок IBU, и если бы у неё там не получилось, то отправила бы на российские старты. Это было бы честно", — приводят слова Резцовой «Известия».
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
- 18 ноября 2019
-
08:53
-
08:38
-
08:30
-
00:10
- 17 ноября 2019
-
23:43
-
21:38
-
18:48
-
17:03
-
15:58
-
15:24
-
15:15
-
14:49
-
14:40
-
13:18
-
13:09
-
12:57
-
12:07
-
12:01
-
10:01
-
00:05
- 16 ноября 2019
-
20:31
-
20:22
-
20:09
-
16:54
-
16:41
-
15:04
-
13:35
-
12:57
-
12:20
-
12:01
-
09:59
-
09:36
-
09:12
- 15 ноября 2019
-
16:00
-
15:02