Норицын объяснил включение Куклиной и Старых в состав сборной России на КМ

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о формировании состава команды на первые этапы Кубка мира. В список участниц вошли: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.
«У нас были две позиции, которые отводились под решение тренерского штаба. В итоге мы выбрали тюменку Ирину Старых и Ларису Куклину из Ямало-Ненецкого автономного округа. Лариса в первом спринте немного ошиблась с лыжами. А вот в повторной гонке показала второй ход. Правда, увы, не продемонстрировала своей стрельбы. На тренировках она стабильно проходила на ноль. Думаю, Куклина сделает выводы – все знают, как она умеет работать не огневых рубежах.
По Старых тоже вопросов не было. Функционально она смотрится хорошо. Мы наблюдали это на последнем сборе, который она прошла вместе с командой. В стрелковом плане также без вопросов. В первом спринте замечательный финишный круг, во втором тоже показала хороший уровень. На Кубке мира должны выступать сильнейшие.
Сливко уже вернулась к тренировкам. У неё была лёгкая простуда, а гонки Виктория пропустила, как раз чтобы не усугублять болезнь. Никакой катастрофы, речи и о снижении формы Сливко не идёт.
Миронова пока не разогналась. Мы анализировали пульсограмму – пока все спортсменки далеко не на максимуме. Резерв есть. К Эстерсунду мы должны подойти к оптимальной форме", — цитирует Норицына «Тюменская арена».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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