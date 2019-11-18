Резцова: Сливко зря пропустила старты в Тюмени

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала решение Антона Бабикова не пропускать отборочные старты в Тюмени, несмотря на то, что у него была гарантированная путёвка на первый этап Кубка мира. Бабиков и Виктория Сливко получили личные квоты благодаря победам в общем зачёте Кубка IBU минувшего сезона.



«Бабиков молодец в том плане, что он получил соревновательную практику, хоть и не показал результат. А вот Сливко зря пропустила старты в Тюмени. У неё, как и у Антона, была гарантированная лицензия, и у неё никто бы её не отнял. А проверить свою скорость, с которой у неё, кстати, были проблемы в пришлом сезоне, не помешало бы. Основная проблема нашей женской команды — мы много проигрываем ходом», — приводят слова Резцовой «Известия».

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