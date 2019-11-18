Резцова: Сливко зря пропустила старты в Тюмени

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала решение Антона Бабикова не пропускать отборочные старты в Тюмени, несмотря на то, что у него была гарантированная путёвка на первый этап Кубка мира. Бабиков и Виктория Сливко получили личные квоты благодаря победам в общем зачёте Кубка IBU минувшего сезона.
«Бабиков молодец в том плане, что он получил соревновательную практику, хоть и не показал результат. А вот Сливко зря пропустила старты в Тюмени. У неё, как и у Антона, была гарантированная лицензия, и у неё никто бы её не отнял. А проверить свою скорость, с которой у неё, кстати, были проблемы в пришлом сезоне, не помешало бы. Основная проблема нашей женской команды — мы много проигрываем ходом», — приводят слова Резцовой «Известия».
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон 2019/20.
- 18 ноября 2019
-
10:57
-
10:36
-
09:47
-
08:53
-
08:38
-
08:30
-
00:10
- 17 ноября 2019
-
23:43
-
21:38
-
18:48
-
17:03
-
15:58
-
15:24
-
15:15
-
14:49
-
14:40
-
13:18
-
13:09
-
12:57
-
12:07
-
12:01
-
10:01
-
00:05
- 16 ноября 2019
-
20:31
-
20:22
-
20:09
-
16:54
-
16:41
-
15:04
-
13:35
-
12:57
-
12:20
-
12:01
-
09:59
-
09:36