Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Резцова: Сливко зря пропустила старты в Тюмени

Резцова: Сливко зря пропустила старты в Тюмени
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала решение Антона Бабикова не пропускать отборочные старты в Тюмени, несмотря на то, что у него была гарантированная путёвка на первый этап Кубка мира. Бабиков и Виктория Сливко получили личные квоты благодаря победам в общем зачёте Кубка IBU минувшего сезона.

«Бабиков молодец в том плане, что он получил соревновательную практику, хоть и не показал результат. А вот Сливко зря пропустила старты в Тюмени. У неё, как и у Антона, была гарантированная лицензия, и у неё никто бы её не отнял. А проверить свою скорость, с которой у неё, кстати, были проблемы в пришлом сезоне, не помешало бы. Основная проблема нашей женской команды — мы много проигрываем ходом», — приводят слова Резцовой «Известия».

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон 2019/20.

Резцова: больше всего вопросов вызывает кандидатура Куклиной
Васильев: Бабиков ничего не смог показать в Тюмени
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019