Норицын рассказал, как принималось решение о составе сборной России на Кубок IBU

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о формировании состава на стартовые этапы Кубка IBU. В список вошли: Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова.

«Надо понимать, что когда мы принимали решение, то брали во внимание не только два отборочных спринта, но и весь подготовительный этап. И если говорить о югорчанке Анастасии Поршневой, в пользу которой мы сделали выбор, то надо помнить прошлый сезон. Как она выступила на отборе в Контиолахти и как смотрелась буквально спустя 10 дней в шведском Идре на старте Кубка IBU. Вплоть до момента, когда мы вызвали её на Кубок мира в Нове-Место, Настя не вылетела из топ-6. По этому же графику она движется и в этом сезоне.

Радует ли прогресс Гореевой? Конечно. Она и летом, и сейчас смотрится здорово. Безусловно одарённая спортсменка. Она готова к Кубку IBU. Мы будем точечно её выставлять, всю программу она сто процентов бегать не будет", — цитирует Норицына «Тюменская арена».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон 2019/20.