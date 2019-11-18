М. Фуркад выиграл масс-старт в Шушене, Й. Бё — 6-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем масс-старта на открытии сезона в Шушене (Норвегия). Он на 15,7 секунды опередил соотечественника Антонина Гигонна. При этом Фуркад на четырёх огневых рубежах допустил два промаха, а его преследователь — один. Тройку замкнул норвежец Эндре Стремсхайм, проигравший Гиггона лишь 0,3 секунды.

Победитель в зачёте Кубка мира минувшего сезона норвежец Йоханнес Бё стал лишь шестым. Его брат, Тарьей Бё, занял седьмое место.

Биатлон. Турнир в Шушене (Норвегия). Мужчины, масс-старт

1. Мартен Фуркад (Франция) – 37.17,4 (1+0+0+1)

2. Антонин Гигонна (Франция) – + 15,7 (1+0+0+0)

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – + 16,0 (0+1+0+1)

4. Яков Фак (Словения) – +16,6 (1+0+0+0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) – + 23,9 (0+0+1+2)

6. Йоханнес Бё (Норвегия) – + 24,4 (1+2+0+1)

7. Тарьей Бё (Норвегия) – + 29,2 (0+0+1+2).