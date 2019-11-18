Т. Бё: я заслужил критику
Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/11, норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление на турнире в Шушене (Норвегия). В спринте он занял 12-е место, а в масс-старте стал седьмым.
«Критика справедлива. Я заслуживаю критики, если дважды промахиваюсь в последней стрельбе. Вся команда была не очень хороша в этот уик-энд. Из первой команды в Шушене выступали только четыре человека, так что подстраховать нас было некому», — приводит слова Бё NRK.
Победителем спринтерской гонки в Шушене стал представитель Германии Йоханнес Кюн. В масс-старте первенствовал француз Мартен Фуркад.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
«Не можем выигрывать медали, если пальцы мёрзнут». Т. Бё недоволен экипировкой
Фуркад прокомментировал победу в масс-старте на турнире в Шушене
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