Объявлен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на стартовый этап Кубка мира, который начнётся в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов Норвегии.
Состав сборной Норвегии. Мужчины
Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале.
Запасные: Александр Андерсен, Эндре Стремсхайм.
Женщины
Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Эмили Охейм Калкенберг, Каролина Кноттен.
По итогам первой спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Шушене к сборной присоединится либо Сюннёве Сулемдаль, либо Текла Брун-Ли.
В Кубке наций сезона-2018/19 мужская и женская сборные Норвегии заняли первое место.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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