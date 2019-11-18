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Объявлен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде

Объявлен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на стартовый этап Кубка мира, который начнётся в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов Норвегии.

Состав сборной Норвегии. Мужчины
Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале.
Запасные: Александр Андерсен, Эндре Стремсхайм.

Женщины
Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Эмили Охейм Калкенберг, Каролина Кноттен.

По итогам первой спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Шушене к сборной присоединится либо Сюннёве Сулемдаль, либо Текла Брун-Ли.

В Кубке наций сезона-2018/19 мужская и женская сборные Норвегии заняли первое место.

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