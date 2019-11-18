Губерниев — Хованцеву: душа моя будет рядом, твои сновиденья охранять

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев выразил удивление, узнав причины включения Ирины Старых в состав сборной России на Кубок мира.
Главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев объяснил это необходимостью надёжно укомплектовать эстафетную команду. Очки, полученные в эстафетах, влияют на место команды в борьбе за квоты на следующий сезон.
«Читаю наших биатлонных тренеров! Безотносительно Старых. «Нам нужно готовиться к эстафетам и возвращать квоту». Ооооо как интересно… А молодёжь неужели не умеет выступать и квоты, утерянные по дури, возвращать? Состав объявляют в последний момент, а к эстафетам заранее готовятся? Анатолий Хованцев, бояться не надо, душа моя будет рядом, твои сновиденья до рассвета охраняяяять», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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