Драчёв сравнил скандал в сборной по биатлону с вторжением Pussy Riot в церковь

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв уточнил, что на официальном сайте организации в субботу, 16 ноября, был опубликован состав сборной России, предложенный тренерами. Окончательный состав утвердит правление СБР.

Бурное обсуждения несоответствия опубликованного состава обнародованным ранее критериям отбора Драчёв сравнил с вторжением Pussy Riot в церковь.

«Мне это напоминает ситуацию, когда Pussy Riot ворвались в церковь. Сложно было придумать для них лучшую рекламу, теперь их знают миллионы. Вот и у нас о биатлоне вспомнили, а то о нём уже подзабыли. В России более 140 млн жителей, 40 из них сейчас о нём вспомнили. Хорошая рекламная акция.

Могу заверить, что ни о каких протаскиваниях спортсменов в состав речи не идёт, мы с удовольствием на Кубок мира и Кубок IBU взяли бы всех 18, но нужно учитывать и то, что в связи с дисквалификацией Васильевой мы потеряли квоту. Получается, пятью биатлонистками нам надо закрывать все гонки, включая эстафеты. По этой причине тренеров можно понять: им нужна не молодёжь, а спортсмены, которые смогут отвоевать квоту обратно, чтобы на следующий год работать.

А молодёжь будем подтягивать. Поэтому она и была взята сейчас на Кубок IBU. Какой смысл возить туда ветеранов, которые будут там соревноваться с 20-летними девочками? Поэтому да, мы могли ошибиться, прописав в критериях возможность их участия только в Кубке IBU», — приводит слова Драчёва ТАСС.