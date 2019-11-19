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Самуэльссон: если манипуляции докажут, не вижу, как Россию могут допустить на ОИ

Самуэльссон: если манипуляции докажут, не вижу, как Россию могут допустить на ОИ
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал ситуацию вокруг обнаружения несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены ВАДА.

«Если манипуляции будут доказаны, то РУСАДА нужно ещё раз лишить статуса соответствия. И я не вижу, как в таком случае российских спортсменов можно будет допустить на Олимпиаду в Токио и даже в Пекине. Думаю, многим федерациям нужно обратить внимание на IAAF, которая говорит, что российских спортсменов не хотят видеть на соревнованиях, за исключением нейтральных атлетов», — приводит слова Самуэльссона SVT.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Комитет по соответствию ВАДА заслушал экспертов по делу РУСАДА
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