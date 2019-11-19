Белозёров рассказал, почему Стрельцова не включили в состав на Кубок мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о формировании состава на стартовые этапы Кубка мира.
«Три спортсмена из семи в основу уже были известны. Это тюменцы Александр Логинов и Евгений Гараничев, попавшие в топ-15 Кубка мира прошлого сезона, а также Антон Бабиков, обладатель Кубка IBU. По итогам отборочных спринтов в «Жемчужине Сибири» по очкам в команду пробились Дмитрий Малышко из Санкт-Петербурга и югорчанин Никита Поршнев. Плюс две вакансии были на усмотрение тренерского штаба. Мы отдали эти места Матвею Елисееву из Москвы и башкирскому спортсмену Эдуарду Латыпову. По очкам они шли сразу за Малышко и Поршневым.
Обошёл их только Кирилл Стрельцов из Московской области, но с ним мы провели беседу и решили, что лучше он пока будет лидером команды, которая поедет на Кубок IBU. У Латыпова же есть опыт участия в Кубке мира в прошлом сезоне. Плюс в «Жемчужине Сибири» он в обеих гонках показал лучший ход. Поэтому решили так», — цитирует Белозёрова «Тюменская арена».
Тренер также подтвердил состав на первые этапы Кубка IBU.
«Помимо Стрельцова по очкам прошли Василий Томшин из Санкт-Петербурга, Ильназ Мухаметзянов из Удмуртии и москвич Карим Халили. Тренерским решением взяли Александра Поварницына из Ижевска и тюменца Андрея Вьюхина. Изначально хотели везти в норвежский Шушен шесть биатлонистов. Но президент СБР Владимир Драчёв дал нам добро на то, чтобы заявить семерых. И свой шанс получил Евгений Сидоров из Ленинградской области. Здесь есть тактический расчёт. Халили и Вьюхин ещё юниоры, возможно, какие-то старты они будут пропускать, и проведём ротацию», — сказал Белозёров.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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