Круглов: нет смысла принимать критерии отбора в сборную и им не следовать

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился мнением о результатах отбора в состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Неоднозначную реакцию вызвало решение Союза биатлонистов России не включать в состав сборной Екатерину Глазырину, которая выполнила критерии отбора.

«Могут быть вопросы к самим критериям, но этот разговор лежит уже в другой плоскости – их можно обсуждать, можно с ними не соглашаться, но нет смысла их принимать, чтобы не следовать этим решениям. На этапах Кубка мира должны выступать сильнейшие спортсмены на текущий момент. Если по итогам отбора шесть человек попадают в команду, они и должны ехать.

Только так можно формировать боеспособную команду. Конечно, у тренеров может и должно быть какое-то мнение — для этого всегда оставалось одно место на усмотрение тренерского штаба. Есть ребята, которые завоевали персональные квоты, например на Кубке IBU — им нет смысла отбираться. А все остальные должны через отбор проходить — я не вижу ничего в этом сверхъестественного.

Можно выстроить правильную логистику между Кубком мира, IBU и турнирами в России – просто должна работать система ротации. Но не должно быть ситуаций, когда, например, человек выиграл «Ижевскую винтовку» и сразу едет на Кубок мира. Должна быть какая-то поступательность движения. Чёткое следование критериям отбора и нормальная ротация – вот и всё, что нужно», — цитирует Круглова Eurosport.