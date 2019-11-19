Белозёров — о Вьюхине: хотим повторить опыт норвежцев

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал включение 20-летнего Андрея Вьюхина в состав команды на стартовые этапы Кубка IBU.

«На Андрея мы обратили внимание ещё весной. Хотим уделить ему больше внимания. Те же норвежцы в прошлом сезоне уже возили на международные старты спортсменов 1998 года рождения, которые выступали достаточно успешно. Мы хотим повторить этот опыт», — приводит слова Белозёрова «Тюменская арена».

Первый этап Кубка IBU начнётся в Шушене (Норвегия) 28 ноября. Отбор в сборную России по биатлону проходил по итогам контрольных стартов на заключительном сборе национальной команды в Тюмени.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.