Президент Федерации биатлона Украины рассказал, почему спортсменки часто болеют

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, в какой форме женская команда подошла к старту нового сезона.
«С чем связано то, что в последние пару сезонов в женской сборной очень часто спортсменки сталкиваются с какой-то вирусной инфекцией или простудой? Во-первых, здесь есть и фактор возраста. Как ни крути, с годами появляется больше предрасположенность организма к вирусам, тем более, на фоне больших физических нагрузок. Иммунитет понижается и появляется восприимчивость к вирусам. Плюс мы всё время проводим за границей, а это постоянные переезды, контакты, аэропорты, гостиницы. У нас не такая ситуация, как у большинства наших соперников, которые тренируются дома, могут позволить себе делать необходимые процедуры, работать над защитой организма. Мы же всё время проводим в отелях, среди людей, которые могут переносить всякую инфекцию. Соответственно риск заражения для наших спортсменок, к сожалению, выше.
Это одна проблема, плюс в нашей стране мало хороших специалистов в спорте, которые могли бы обеспечить протекцию спортсменов от подобных проблем. Мы сами справляемся, как можем, своими силами. Или другой пример: прилетает Семеренко в Киев, а ей отсюда нужно ещё на маршрутке доехать в Сумы. В эти 5-6 часов в маршрутке может произойти всё, что хочешь. И это в соревновательный период", – цитирует Брынзака Sport.ua.
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