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Подчуфарова: плохих слов про Россию от меня не дождётесь

Подчуфарова: плохих слов про Россию от меня не дождётесь
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая будет выступать за Словению, сравнила тренерский подход в двух странах.

«Готовлюсь с мужской сборной, которую ведёт Урош Велепец. Он работал с украинской сборной, прекрасно владеет русским языком. С ним легко работать, Урош — очень хороший психолог. Поразило, что работу он начал с того, чтобы тщательно вникнуть в мой бэкграунд. Поднял всю информацию, досконально узнал, что я делала раньше.

Никого не хочу обидеть. И плохих слов про Россию от меня не дождётесь. Но вот разница подходов: когда раньше в команду приходил новый тренер и я предлагала ему ознакомиться с моими дневниками, в ответ слышала: «В этом нет нужды».

Сейчас появился детский азарт. Тот самый, который был в юниорские времена. Кайфую. Даже если тренировка очень жёсткая. Идёт интервальная, а я улыбаюсь. Это я не кому-то что-то хочу доказать, это максимально раскрытая любовь к своему делу. Реально очень люблю это всё. Просто на какое-то время забывала об этом», — приводит слова Подчуфаровой «Спорт-экспресс».

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