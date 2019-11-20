Глава ФБУ о Рождественской гонке: это престиж страны, и копейку заработать можно

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил целесообразность участия украинских спортсменов в традиционной Рождественской гонке. В состав сборной Украины на соревнования, которые пройдут в Гельзенкирхене 28 декабря, вошли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

«Иногда мы даже чувствовали на себе определённый дискомфорт. Если помните, Лена Пидгрушная заболела после приезда. Перелёт туда и обратно, один день там, много людей. И это в тот период, когда нужно отдохнуть и откататься после трёх декабрьских этапов Кубка мира. Две такие скоростные гонки дают приличную нагрузку.

Но я считаю, что это престижно для них и для страны, поучаствовать в такой гонке, какую-то копейку заработать. Мы разрешаем, и тренерский штаб разрабатывает план подготовки, учитывая фактор участия спортсменов ещё и в этой гонке. Ну как не дать Диме Пидручному выступить? Он чемпион мира, 55-60 тысяч болельщиков придут на него посмотреть. И это стимулирует спортсменов", — цитирует Брынзака Sport.ua.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Объявлен состав сборной Украины на Рождественскую гонку