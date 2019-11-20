Тренер сборной России: у Логинова воспаление связки. Мы переживаем

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о состоянии Александра Логинова, который пропустил контрольные старты в Тюмени. Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы Логинов вошёл в состав команды на стартовые этапы Кубка мира.

«У Логинова – воспаление связки. Саше назначено медикаментозное лечение, и он его проходит. Тренировочный процесс для тюменца несколько видоизменён. Мы, конечно, переживаем, но, когда я поговорил с Логиновым, он сказал, что справится и будет готов к старту сезона в Эстерсунде», — приводит слова Белозёрова «Тюменская арена».

Первый этап Кубка мира стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.