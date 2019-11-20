Хованцев прокомментировал отсутствие Старых в составе сборной на КМ по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал состав национальной команды на первые этапы Кубка мира. В состав не были включены Ирина Старых и Екатерина Глазырина. Они выступят на Кубке IBU.
«Ничего такого критичного в этом нет, но учитывая, что у нас в Кубке мира стартует пять человек, мы остаёмся вправе призвать кого-то с Кубка IBU, если кто-то заболеет, критерии это не запрещают.
Принятому решению я не удивлён, потому что именно за правлением было окончательное решение, утверждать предложенные списки или нет. А скажется или нет отсутствие Старых, будет видно уже по ходу соревнований, когда начнутся Кубок мира и Кубок IBU. Сейчас об этом рано говорить», — цитирует Хованцева ТАСС.
СБР утвердил состав сборной России на первый этап Кубка мира по биатлону
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