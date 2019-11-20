Ярошенко: этап Кубка мира — это не то место, где нужно набирать форму

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился мыслями о старте сезона для сборной России.



«Прекрасно понимаю, что конкуренция с другими сборными будет намного мощнее, чем раньше. Как обычно, на первом этапе будет какая-то нервозность, неопределённость. Наши же едут туда с сомнениями. Скажем так, что всегда начинали сезон в сомнении в себе. Если опять будет звучать, что мы разгоняемся, то это не те старты, на которых это надо делать. На Кубке мира надо уже выступать. Этого не хотелось бы слышать.



Тренерскому штабу надо проводить ротацию в ходе сезона. Те, кто хорошо выступает на Кубке IBU, должны меняться с теми, кто плохо бегает на Кубке мира», — цитирует Ярошенко «Р-Спорт».