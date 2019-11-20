Норицын: в Идре будем решать, кого ставить на эстафеты, открывающие Кубок мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о планах команды на время, оставшееся до старта Кубков мира и IBU.

«Сейчас отправимся в шведский Идре. Ещё там побегаем командой масс-старты и эстафеты. Поработаем с вегетативным высоким напряжением. И уже будем решать, кого ставить на эстафеты, открывающие Кубок мира в Эстерсунде.

Чем занимались после отборочных стартов в «Жемчужине Сибири»? Важно было восстановиться. Плюс мы детально разбирали и анализировали гонки, смотрели, в каких компонентах кому надо добавить», — приводит слова Норицына «Тюменская арена».

В состав женской сборной России на первые три этапа Кубка мира вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Первый этап Кубка мира нового сезона стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.