Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Норицын: в Идре будем решать, кого ставить на эстафеты, открывающие Кубок мира

Норицын: в Идре будем решать, кого ставить на эстафеты, открывающие Кубок мира
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о планах команды на время, оставшееся до старта Кубков мира и IBU.

«Сейчас отправимся в шведский Идре. Ещё там побегаем командой масс-старты и эстафеты. Поработаем с вегетативным высоким напряжением. И уже будем решать, кого ставить на эстафеты, открывающие Кубок мира в Эстерсунде.

Чем занимались после отборочных стартов в «Жемчужине Сибири»? Важно было восстановиться. Плюс мы детально разбирали и анализировали гонки, смотрели, в каких компонентах кому надо добавить», — приводит слова Норицына «Тюменская арена».

В состав женской сборной России на первые три этапа Кубка мира вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Первый этап Кубка мира нового сезона стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019