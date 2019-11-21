Васильев — об изменениях в составе: скакать туда-сюда — это никого не красит

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал последние изменения в составе сборной России по биатлону. Вместо Ирины Старых на стартовые этапы Кубка мира отправится Тамара Воронина.
«Это логично было сделать с самого начала. Но то, что СБР шарахается из стороны в сторону, говорит о неуверенности руководства в своих действиях. Если уж ты принял решение, то надо стоять на нём до конца. Или не принимать такого решения. А вот скакать туда-сюда — это никого не красит.
Ну, хотя бы от этого выиграла Воронина. Уже радует. Она должна была ехать. Я просто был удивлён, когда молодую и перспективную спортсменку, которая показала себя на контрольных стартах, не рассмотрели на Кубок мира. Опять же, изначально надо было сделать так, как это положено. В соответствии с ранее озвученными критериями отбора на соревнования", — цитирует Васильева сайт «Матч ТВ».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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