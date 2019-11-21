Олимпийский чемпион объяснил, как Старых и Глазырина могут попасть на Кубок мира

Олимпийский чемпион Евгений Редькин, являющийся председателем тренерского совета Союза биатлонистов России, прокомментировал изменения в составе сборной России перед стартом международного сезона. Тамара Воронина вошла в заявку на первые этапы Кубка мира вместо Ирины Старых, которая выступит на Кубке IBU. В состав участниц первого этапа Кубка IBU была добавлена Екатерина Глазырина.

«Правление является главным исполнительным органом. Они имеют право корректировать решение тренеров. К Старых были вопросы по допингу, у Глазыриной – два флажка. Как я понял, изначально для подстраховки первую допустили в состав, а вторую – нет. Потом начались разногласия, но вчера всё привели в соответствие с критериями: допустили и ту, и другую.

Что должны показать Старых и Глазырина на этапах Кубка IBU для попадания на Кубок мира? Как минимум попасть в первую шестёрку и набрать высокие очки. Это касается любого, а не только Старых и Глазыриной. По итогам первых трёх этапов, скорее всего, будут замены. Надо смотреть, как будут выступать на этапах Кубка мира. Если там будет всё блестяще, то и менять никого не придётся. А если кто-то будет западать, появятся люди с Кубка IBU", — цитирует Редькина «Спорт день за днём».

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