Васильев оценил шансы россиян завоевать медали на этапе в Эстерсунде

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от первого этапа Кубка мира, который стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.
«Как бы критически я ни относился ко всему, что сейчас происходит в российском биатлоне, я всегда, конечно же, желаю нашим спортсменам, тренерам и руководству СБР только успешных выступлений. Но, к сожалению, это не всегда получается. Не всё гладко, наверное, получится и сейчас, но хочется рассчитывать на хорошее. Как оно будет на самом деле, мы узнаем позже. И знают об этом в большей степени только тренеры и спортсмены. Все остальные могут только гадать. Чтобы объективно оценивать, надо посмотреть первые старты, посмотреть, как к ним готова команда. По движениям на трассе, по поведению на огневом рубеже будет видно.
Медали на этапе в Швеции? Повторюсь, мы всегда ждём только лучших выступлений и результатов, но насколько это реально, не знаю. В данном случае испытываю определённый скепсис. Потому что общая обстановка в СБР нестабильная. А это отражается на тренерах и спортсменах. Это нервозность какая-то, неуверенность… Такие моменты отвлекают и не дают полностью сконцентрироваться на главном деле — работе. Тем не менее у нас часто бывает, что мы выступаем не благодаря, а вопреки. Глядишь, вопреки всему предсказаниям, может быть, что-то и произойдёт. Но, чтобы чего-то ожидать, нужно создавать спокойную, благоприятную обстановку», — цитирует Васильева сайт «Матч ТВ».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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