Вирер: в стрельбе некоторые девушки сильнее мужчин

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала свой успех в минувшем сезоне и оценила уровень конкуренции.
«Для каждого спортсмена главная цель – победить в общем зачёте и завоевать золотую медаль. Перед началом сезона я об этом не думала, так как могло случиться столь многое. На этапах Кубка мира были разные призёры, что доказывает, насколько высок уровень участниц. У нас нет одной-двух биатлонисток, которые всегда были бы на подиуме.
У нас много быстрых девушек. И даже в стрельбе некоторые девушки сильнее мужчин. Благодаря этому женский биатлон так увлекателен», — сказала Вирер в интервью IBU TV.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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