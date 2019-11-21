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Оглашён полный состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде

Оглашён полный состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.

В заявку женской сборной включены Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, и Юлия Джима, сообщает Biathlon.com.ua. Ранее появилась информация, что олимпийская чемпионка Джима начнёт сезон на Кубке IBU, но, по обновлённым данным, она 25 ноября вместе с командой отправится в Швецию.

В состав мужской команды на этап в Эстерсунде вошли Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Артём Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

Первый этап Кубка мира по биатлону завершится 8 декабря.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Тренер объяснил, почему олимпийская чемпионка Джима начнёт сезон на Кубке IBU
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