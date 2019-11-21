Драчёв: человек пять в биатлонной сборной по разу пропустили допинг-тесты

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал критерии отбора в национальную команду, а также рассказал, сколько спортсменов по разу пропустили допинг-тесты.
«Мы принимали критерии на основании решения тренерского штаба, а теперь должны их отменить? Мы договорились уже, будем работать по старым решениям. Вот у Глазыриной два флажка, в команде есть ещё несколько человек, у кого есть флажки, мы не хотим инициировать. Сколько человек с одним пропущенным допинг-тестом? Человек пять.
Состояние Логинова? У него нет проблем со здоровьем, только проблема с локтем. Мы даём возможность ему его восстановить», — приводит слова Драчёва Sportbox.ru.
Согласно принятым критериям по итогам отборочных стартов Глазырина должна была пройти в состав национальной команды на Кубок IBU. Однако в него вошли Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева и Анастасия Егорова.
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