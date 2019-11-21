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Драчёв: на данный момент равных Мироновой в сборной нет

Драчёв: на данный момент равных Мироновой в сборной нет
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высоко оценил уровень готовности Светланы Мироновой к новому сезону Кубка мира. По его мнению, спортсменка прибавила в стрельбе.

«Очень надеемся на медали в Эстерсунде. Команда очень подтянулась. На данный момент нет равных Мироновой. С ней плотно поработали, качество и скорострельность стрельбы улучшились», — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

Напомним, первый этап Кубка мира будет проходить в период с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция). Вчера, 21 ноября, Союз биатлонистов России утвердил окончательный состав сборной на гонки в Эстерсунде.

Ранее Драчёв прокомментировал критерии отбора в национальную команду, а также рассказал, сколько спортсменов по разу пропустили допинг-тесты.

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