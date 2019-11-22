Жена Елисеева: у российских биатлонистов были жёсткие проблемы после Олимпиады

Анна Елисеева, супруга российского биатлонистка Матвея Елисеева, рассказала о сложностях, которые испытывал супруг после Олимпиады в Пхёнчхане. На Играх-2018 смогли выступить только Елисеев, Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Россияне завоевать медали не смогли.
«В насколько глубокой яме Матвей находился после Олимпиады в Корее? В очень глубокой. Мысли были либо заканчивать, либо брать перерыв. Я видела, насколько ребята были заряжены на Олимпиаду. Они тренировались не для того, чтобы на неё отобраться и просто поучаствовать, а с настроем занять на Играх высшие места. В итоге результаты были не те, которые они ожидали. Разочарование Матвея нельзя передать словами. В какой-то момент мне было страшно на него смотреть. На чемпионат России он не хотел ехать. Все говорили, что надо выступить для попадания в сборную. Он отказывался.
Мы разговаривали с ребятами. Проблемы были жёсткими. Мне кажется, что ещё не все до сих пор смогли отойти. У них не было праздника, который они ожидали. Говорили, что их посылали родину защищать, а они непонятно как выступили. Изначально возложили на них большую ответственность.
Наши первые сессии, когда поднимались эти болезненные темы, дали Матвею какое-то душевное облегчение. Я спрашивала: «Ты мог бы лучше? Ты над этим работал? А вы были к этому готовы? Вы по сезону показывали этот результат? Что ты от себя хотел? Прыгнуть выше головы?». В итоге начали разбираться. На что были готовы, то и показали. Ни к кому претензий быть не может.
Но он бы не справился с этой ситуацией, если бы не был профессионалом своего дела. Меня очень радовало, что то, что мы с ним обсуждали, он делал. Ему не надо было напоминать и сидеть над ним, как с ребёнком. За счёт этого он приобретал внутреннюю уверенность, умение справляться с собой, понимание своих слабых моментов, над которыми работал. То есть здесь не только мой коучинг, а его собственная работа», — цитирует Елисееву сайт «Матч ТВ».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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