Биатлонистка Блашко: внутренняя свобода украинцев — это то, что я искала

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Блашко, которая в 2017 году сменила гражданство, не найдя взаимопонимания с руководством Белорусской федерации биатлона, возвращается на Кубок мира, пройдя серьёзный отбор в сборную Украины. Блашко, пропустившая два года выступлений на международных стартах из-за карантина, рассказала, как приняли её в новой команде.
«Девчонки приняли меня хорошо. Каждая понимает, что в состав в любом случае будут отбираться сильнейшие спортсменки и никто не займёт место другого, если будет показывать результат. В сборной никаких склок или обид — мы все хорошо общаемся.
Лидеры команды делятся опытом с молодыми. Например, в прошлом году весь подготовительный период я жила с Леной Пидгрушной, и она во многих моментах подсказывала и помогала мне.
Я стараюсь общаться со всеми, но о дружбе говорить сложно. Всё равно каждая из нас индивидуалистка и работает на результат.
Ощущаю ли уже себя скорее украинкой, чем белоруской? Наверное, да. Внутренняя свобода украинцев — это то, что я искала. Я получила свободу действий и могу наконец жить не оглядываясь.
Посещали ли сомнения, стоило ли менять гражданство? Ни разу. Пусть я потеряла в соревновательной практике, но за эти два года гораздо больше приобрела. Это точно», — приводит слова Блашко Sport.tut.by.
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