Бьорндален: китайские биатлонисты лучшие по стрельбе, но худшие по скорости

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, тренирующий сборную Китая, поделился планами и целями команды на грядущий сезон.



«До нашей цели ещё очень далеко. Думаю, этот сезон станет для нас очень тяжёлым, но развитие будет — мы не останавливаемся ни на минуту и работаем над улучшением каждого из компонентов.



В прошлом сезоне лучшим результатом стало 27-е место у женщин. Надеемся добиться как минимум такого же итога. Финиш в первой десятке в женской эстафете? Это было бы очень круто.



Что касается мужчин, то было бы здорово попасть в гонку преследования, а там посмотрим. Как бы то ни было, сейчас я озабочен не результатами, а общим уровнем сборной.



Китайские биатлонисты лучшие по стрельбе, но худшие по скорости на трассе. Есть несколько перспективных биатлонистов, но каждый из них нуждается в специальных тренировках на лыжне», — цитирует норвежца официальный сайт IBU.