Призёр чемпионата мира предложила разогнать сборную России по биатлону

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина прокомментировала изменения в составе сборной России перед стартом международного сезона. Тамара Воронина вошла в заявку на первые этапы Кубка мира вместо Ирины Старых, которая выступит на Кубке IBU. В состав участниц первого этапа Кубка IBU была добавлена Екатерина Глазырина.
«Опять из мухи раздули слона. На самом деле Глазырина со Старых не новички в команде. Они выступали на Кубках мира. Это всё-таки более надёжные бойцы, чем сейчас молодёжь. И их сейчас сбрасывать со счетов не стоит.
Регионы тратили на них деньги, когда они готовились дома. Если бы им сказали, что они не будут допущены, они спокойно бы тренировались и не надеялись, что будут отбираться на Кубок мира.
Я вообще предлагаю разогнать сборную команду, чтобы все тренировались по регионам. А потом собирались перед первым этапом Кубка мира и выступали», — сказала Сорокина в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
- 25 ноября 2019
-
11:39
- 24 ноября 2019
-
11:17
- 22 ноября 2019
-
23:05
-
12:48
-
10:14
- 21 ноября 2019
-
21:44
-
21:06
-
16:34
-
14:48
-
14:00
-
13:06
-
10:48
-
10:32
-
09:56
- 20 ноября 2019
-
23:14
-
20:18
-
18:46
-
18:24
-
18:00
-
13:55
-
13:18
-
13:10
-
12:01
-
11:41
-
11:34
-
11:05
-
10:57
-
10:26
- 19 ноября 2019
-
22:38
-
20:37
-
18:37
-
14:38
-
13:54
-
12:43
-
12:17