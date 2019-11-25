Призёр чемпионата мира предложила разогнать сборную России по биатлону

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина прокомментировала изменения в составе сборной России перед стартом международного сезона. Тамара Воронина вошла в заявку на первые этапы Кубка мира вместо Ирины Старых, которая выступит на Кубке IBU. В состав участниц первого этапа Кубка IBU была добавлена Екатерина Глазырина.

«Опять из мухи раздули слона. На самом деле Глазырина со Старых не новички в команде. Они выступали на Кубках мира. Это всё-таки более надёжные бойцы, чем сейчас молодёжь. И их сейчас сбрасывать со счетов не стоит.



Регионы тратили на них деньги, когда они готовились дома. Если бы им сказали, что они не будут допущены, они спокойно бы тренировались и не надеялись, что будут отбираться на Кубок мира.



Я вообще предлагаю разогнать сборную команду, чтобы все тренировались по регионам. А потом собирались перед первым этапом Кубка мира и выступали», — сказала Сорокина в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.