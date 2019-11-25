Резцова: ребята, ну давайте тогда Старых пожизненно душить

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала отсутствие Ирины Старых в составе сборной России на стартовые этапы Кубка мира. Изначально Ирина вошла в состав участниц этих соревнований, но затем её перевели на Кубок IBU.

«А почему бы ей не быть в сборной? Я думаю, что человек отбыл своё наказание, она имеет право отбираться. Раз вы её допустили до отборов. Она пробежала эти контрольные и завоевала место. Потом начинают вопросы задавать – а почему Старых в составе. Почему тогда Куклина в составе? Она вообще не прошла!



Я всегда за справедливость. Когда пришёл руководить федерацией Драчёв, он заверил нас, всех болельщиков биатлона, что будет честный отбор на каждый этап Кубка мира. Ребят, ну давайте тогда Старых пожизненно душить, как Логинова в прошлом году!» — сказала Резцова в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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