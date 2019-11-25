Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону на этап Кубка мира в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Беларуси объявил состав команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября, сообщает официальный сайт Белорусской федерации биатлона.

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Женщины

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина.

Мужчины

Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов. Максим Воробей начнёт сезон на Кубке IBU, а затем присоединится к команде в Эстерсунде.

В рамках стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде пройдут сингл-микст, смешанная эстафета, спринт, индивидуальные гонки и эстафеты.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.