Ганус ответил Драчёву, сказавшему, что глава РУСАДА ввёл СБР в заблуждение

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о том, что он ввёл СБР в заблуждение в ситуации с биатлонисткой Маргаритой Васильевой. Драчёв сказал, что намеревался снять Васильеву с Кубка мира после получения информации о пропущенном ею допинг-тесте, но Ганус ответил ему, что этот допинговый случай будет считаться не от даты получения флажка, а от даты комиссии.
«Драчёв говорил о том, что я ввёл СБР в заблуждение. Я считаю это некорректным, по этой причине я написал запрос в СБР, чтобы его президент предоставил объяснения относительно того, чем именно я ввёл его в заблуждение. Я попытался с ним связаться в пятницу, но он по телефону не отвечал. Поэтому я отправил официальное письмо», — цитирует Гануса ТАСС.
Васильеву наказали за систематический пропуск допинг-тестирования. 4 февраля Маргарита пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил. Она была дисквалифицирована на 18 месяцев.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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