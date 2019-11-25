Шипулин — про отстранение России от ОИ: мы как слепые котята в тёмной комнате

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин прокомментировал возможное отстранение России от Олимпиады-2020 в Токио.

«Мы пока не видим результатов, которые нам бы предоставили ВАДА или Международный олимпийский комитет. Мы сейчас даже не можем комментировать то, чего мы не видим. Мы как слепые котята, которые находятся в тёмной комнате. Поэтому все: и чиновники, и спортсмены, и тренеры, и федерации — сейчас ждут. Как только будет информация, не только я, но и многие чиновники, спортсмены, тренеры и функционеры захотят прокомментировать эту ситуацию.

Какие предчувствия по этому поводу — оптимистичные или пессимистичные? Я бы промолчал, наверное. Не время. Мы должны сохранять пока спокойствие и молчание», — цитирует Шипулина «Комсомольская правда. Молдова».