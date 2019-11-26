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Пихлер: верю, что положение в российском спорте не столь плачевно

Пихлер: верю, что положение в российском спорте не столь плачевно
Биатлон / Прочие турниры 0

Бывший тренер женской сборной России по биатлону швед Вольфганг Пихлер прокомментировал информацию о вероятных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

«Сейчас сложно предсказать всю глубину последствий для российского спорта, так как мы не знаем, на самом ли деле производились те манипуляции, о которых говорят в прессе. Я до последнего верю, что положение в российском спорте не столь плачевно. Если же преступления будут доказаны, то отстранение на четыре года станет катастрофой для всей отрасли и особенно для молодых спортсменов, которые самые беззащитные люди в этой ситуации», — приводит слова Пихлера News.ru.

Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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