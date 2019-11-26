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Й. Бё не ждёт повторения своих прошлогодних успехов

Й. Бё не ждёт повторения своих прошлогодних успехов
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что не ждёт повторения прошлогодних успехов в новом сезоне.

«Конечно, если ты величайший спортсмен, то можешь выиграть все гонки. Но не думаю, что в биатлоне кто-то способен на подобное. Повторить прошлогодние успехи будет очень трудно. Конечно, лучше не думать о том, что в новом сезоне ты выступишь хуже. Но прошлый сезон был слишком хорош. Сейчас я должен быть сконцентрирован на том, что смогу сделать в будущем, а не на том, что делал раньше», – сказал Бё интервью Eurosport Nederland.

В сезоне-2018/19 норвежский спортсмен выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону, одержав победы в 16 личных гонках из 25. На его счету также четыре золота чемпионата мира в Эстерсунде.

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