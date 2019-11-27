Сборная Швеции по биатлону объявила состав на этап Кубка мира в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Швеции назвал заявку команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который начнётся 30 ноября в Эстерсунде, информирует Ski-Nordique.



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Мужчины

Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг, Турстейн Стенерсен.

Женщины

Линн Перссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Муна Брурссон, Ингела Андерссон, Эмма Нильссон.



В рамках стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) пройдут сингл-микст, смешанная эстафета, спринт, индивидуальные гонки и эстафеты.

Напомним, в состав сборной России на этап в Эстерсунде вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.