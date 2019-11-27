Объявлен состав сборной Украины на супермикст и смешанную эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом команды на супермикст и смешанную эстафету, которые пройдут в рамках стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября, сообщает Biathlon.com.ua.

Супермикст: Анастасия Меркушина, Артём Тищенко.

Смешанная эстафета: Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артём Прима, Дмитрий Пидручный.

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону также пройдут спринтерские гонки, индивидуальные гонки и эстафеты.

В состав сборной России на этап в Эстерсунде вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.