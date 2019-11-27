Тренер объяснил, почему чемпионка ОИ Пидгрушная начнёт сезон на Кубке IBU

Старший тренер сборной Украины по биатлону Валерий Лесников рассказал, почему олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная не вошла в состав команды на стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. Соревнования начнутся 30 ноября. Елена начнёт сезон на Кубке IBU.
«По Лене мы решили попробовать подвести её оптимальное состояние именно к чемпионату мира, учитывая и некоторые проблемы летней подготовки, и несколько сезонов подряд, когда она сталкивалась с проблемами со здоровьем. С таким расчётом мы и построили её подготовку. Хотя, конечно, сама Лена – максималист и понимает, что её уровень – Кубок мира, что она уже прибавляет и может конкурировать со всеми. Но она прислушалась к нашим аргументам и осталась выступать на Кубке IBU без каких-то болезненных амбиций.
Думаю, более плавный старт сезона через Кубок IBU пойдёт ей только на пользу. А при необходимости ротации можно будет спокойно зайти на Кубок мира. Но самое главное, чтобы её не подвело здоровье и она отработала сезон с таким расчётом, чтобы оптимально подойти к чемпионату мира», — цитирует Лесникова Biathlon.com.ua.
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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