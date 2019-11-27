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Шипулин и Фуркад выступят в любительской биатлонной гонке

Шипулин и Фуркад выступят в любительской биатлонной гонке
Биатлон / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион россиянин Антон Шипулин и чемпион мира француз Симон Фуркад должны принять участие в любительском турнире по биатлону, который в феврале состоится в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы России Александр Старовойтов.

«Специально для участия в нашем любительском старте в феврале приедет знаменитый французский биатлонист Симон Фуркад. Свой приезд в Россию он уже анонсировал.

Приглашение принять участие в соревновании направлено Шипулину. Ожидается участие и других биатлонистов, завершивших профессиональную карьеру», — приводит слова Старовойтова ТАСС.

Соревнования пройдут в парке имени 850-летия города Москвы.

Ранее стало известно, что Шипулин подал первый законопроект в Госдуме.

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