Шипулин и Фуркад выступят в любительской биатлонной гонке
Олимпийский чемпион россиянин Антон Шипулин и чемпион мира француз Симон Фуркад должны принять участие в любительском турнире по биатлону, который в феврале состоится в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы России Александр Старовойтов.
«Специально для участия в нашем любительском старте в феврале приедет знаменитый французский биатлонист Симон Фуркад. Свой приезд в Россию он уже анонсировал.
Приглашение принять участие в соревновании направлено Шипулину. Ожидается участие и других биатлонистов, завершивших профессиональную карьеру», — приводит слова Старовойтова ТАСС.
Соревнования пройдут в парке имени 850-летия города Москвы.
Ранее стало известно, что Шипулин подал первый законопроект в Госдуме.
Драчёв заверил, что российские биатлонисты будут выступать под своим флагом
- 27 ноября 2019
-
15:14
-
14:48
-
13:20
-
12:00
-
10:39
-
00:44
- 26 ноября 2019
-
23:25
-
19:11
-
12:45
- 25 ноября 2019
-
20:00
-
18:38
-
15:14
-
13:59
-
12:41
-
12:19
-
11:39
- 24 ноября 2019
-
11:17
- 22 ноября 2019
-
23:05
-
12:48
-
10:14
- 21 ноября 2019
-
21:44
-
21:06
-
16:34
-
14:48
-
14:00
-
13:06
-
10:48
-
10:32
-
09:56
- 20 ноября 2019
-
23:14
-
20:18
-
18:46
-
18:24
-
18:00
-
13:55
Партнерский контент