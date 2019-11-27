Белозёров: в биатлоне не вылезал с работы. А заглянул в бизнес и купил машину

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, как в середине 90-х годов ушёл из спорта и стал заниматься бизнесом.

«Начал читать газеты с объявлениями: кто чем занимается, продаёт, покупает – это был сентябрь 1994-го. Обратил внимание на конфеты – они тогда высоко котировались, просто так не достать. Взял у брата машину, поехал на разведку в Екатеринбург. Как сейчас помню, на базу «Росбакалея», конфеты фабрики «Конфи». В «Росбакалее» мне ответили: у нас будет дороже, чем на фабрике, но фабрика вам и не продаст – там не работают с частниками.

Вернулся в Курган, уточнил у друзей, у товароведов: как вообще продаются конфеты? И все мне: да ты что, давай вези, всё сразу улетит. Время было такое – даже у серьёзных организаций не было денег на закуп товара, все сидели и чего-то ждали, а кто-то рисковал и развивался.

Взял в долг у друзей, нашёл легковую машину с прицепом и рванул в Екатеринбург. Загрузил 500 кг конфет, в Кургане развёз их по профкомам. Они всё распродали за неделю – у меня прибыль 20%, деньги сразу на руках. Ничего себе! В следующий раз повёз уже «газонами» – ГАЗ-53, такая будка на 3,5 тонны.

За осень сделал три ходки. График такой: рано утром еду в Екатеринбург, на следующий день развожу в Кургане, уже имея договорённости с профкомами; потом уезжаю на сбор, возвращаюсь и собираю деньги, заодно раздаю долги. И заново.

У меня день рождения 3 января. 5 января 1995-го купил машину, о которой даже мечтать не мог – новую «девятку». В биатлоне я не вылезал с работы и не мог позволить себе ничего подобного, а тут заглянул в бизнес между делом и разбогател. Но головокружения не было. Сразу думал: надо расширяться, делать всё по-другому, не так кустарно», – цитирует Белозёрова Sports.ru.