Драчёв: и в мужской, и в женской биатлонных сборных идёт подъём

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил состояние национальной команды перед стартом Кубка мира.
«Буквально на днях были контрольные тесты, старты в Швеции. У меня очень хорошее ощущение. Видел результат, смотрел, как бежали и стреляли. Нравится, как добавили по ходу гонки. Соревновались со шведками, француженками и даже обыгрываем их. Посмотрим, как это будет на Кубке мира. Уверен, что и в мужской, и в женской сборных идёт подъём, улучшая работоспособность», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».
Ранее СБР утвердил состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира нового сезона, который пройдёт 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.
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