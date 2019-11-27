Старых первой из российских биатлонисток начнёт спринт на Кубке IBU в Шушене

Стали известны стартовые номера спортсменок, которые 28 ноября примут участие в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в норвежском Шушене. Первой из россиянок в бой уйдёт Ирина Старых. Она начнёт гонку пятой.

Также в спринтерской гонке выступят российские биатлонистки Полина Шевнина, Наталья Гербулова, Ирина Казакевич, Анастасия Поршнева и Екатерина Глазырина. Заявлена 91 спортсменка. Старт намечен на 16:00 мск.

Биатлон. Кубок IBU. Шушен, Норвегия

Женщины. Спринт. Стартовые номера

5. Ирина Старых (Россия)

46. Полина Шевнина (Россия)

52. Наталья Гербулова (Россия)

74. Ирина Казакевич (Россия)

76. Анастасия Поршнева (Россия)

89. Екатерина Глазырина (Россия).