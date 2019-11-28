Спринтерскую гонку Кубка IBU в Шушене у россиян откроет Мухамедзянов

Стали известны стартовые номера участников у мужчин, которые сегодня, 28 ноября, выйдут на старт спринтерской гонки на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Шушене (Норвегия). Первым из россиян на дистанцию отправится Ильназ Мухамедзянов, он начнёт гонку двенадцатым.

В спринтерской гонке выступят также российские биатлонисты Василий Томшин, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Карим Халили и Андрей Вьюхин. Всего заявлено 116 спортсменов. Старт намечен на 13:00 мск.

Биатлон. Кубок IBU. Шушен, Норвегия

Мужчины. Спринт. Стартовые номера



12. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

30. Василий Томшин (Россия)

52. Александр Поварницын (Россия)

57. Кирилл Стрельцов (Россия)

80. Карим Халили (Россия)

106. Андрей Вьюхин (Россия)