Сибгатуллина и Сучилов выиграли спринтерские гонки на первом этапе Кубка России

Сегодня, 28 ноября, стартовал первый этап Кубка России по биатлону. Женские соревнования проходят в Тюмени, мужские — в Ханты-Мансийске. В спринтерских гонках победы одержали Резеда Сибгатуллина и Семён Сучилов.
Биатлон. Кубок России. Первый этап. Тюмень
Женщины. Спринт
1. Резеда Сибгатуллина – 21.22,6 (0+0).
2. Ульяна Кайшева – +14,7 (0+0).
3. Наталья Ушкина – +15,0 (0+0).
4. Валерия Васнецова – +35,7 (0+0).
5. Лейсан Бикташева – +36,5 (0+1)...
13. Евгения Павлова – +1.28,1 (2+1).
Ханты-Мансийск. Мужчины. Спринт
1. Семен Сучилов – 26.17,1 (2+1).
2. Юрий Шопин – 4+,7 (0+1).
3. Сергей Корастылев – +8,4 (0+1)
3. Алексей Петров – +8,4 (0+1)
5. Петр Пащенко – +9,8 (2+1)...
7. Алексей Слепов – +24,4 (1+2)...
10. Игорь Малиновский – +36,1 (0+1)...
14. Максим Цветков – +46,0 (1+0)...
23. Алексей Волков – 1.09,5 (0+1).
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