Самуэльссон — ВАДА: лишите РУСАДА статуса соответствия?

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал твит Всемирного антидопингового агентства от 26 ноября следующего содержания: «Завтра мы сделаем захватывающее объявление».
Швед в «Твиттере» написал: «Лишите РУСАДА статуса соответствия?».
Как оказалось, ВАДА вело речь о новом мобильном приложении для спортсменов — Athlete Central. Оно должно облегчить задачу спортсменов по выполнению антидопинговых правил. С помощью приложения они смогут указывать местонахождение для сдачи допинг-проб.
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации. 9 декабря РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.
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